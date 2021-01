De politie heeft op de snelweg A4 bij Hoogmade met getrokken wapens iemand aangehouden. Dat gebeurde na een achtervolging die begon in Rijswijk.

De politie ging af op een melding van illegaal gokken in een bedrijfspand in Rijswijk. De verdachte ging er vervolgens met hoge snelheid in een auto vandoor. Daarbij schampte hij een politieagent. Zo'n 25 kilometer verder op de A4 is de verdachte klemgereden.

Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.