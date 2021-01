Moderna-vaccins komen morgen aan in Nederland • Opnieuw drukte in natuurgebieden

Net als vrijdag en zaterdag proberen talloze automobilisten zondag het sneeuwlandschap bij het Zuid-Limburgse Vaals te bereiken. Op de N278 staat een file. Aan de rotonde op de N278 bij Marmelis staan verkeersregelaars die automobilisten naar de bestemming en het doel vragen.

"Met de verkeersregelaars proberen we de mensen te ontmoedigen om naar het gebied te gaan", legt een woordvoerder van de gemeente Vaals uit aan 1Limburg. "Er wordt benadrukt dat het druk is, waarbij we vriendelijk verzoeken om op een ander tijdstip terug te komen."

Ook in het Utrechtse Lage Vuursche is het opnieuw druk. Verkeersregelaars houden inkomend verkeer tegen bij Lage Vuursche en parkeerplaatsen bij het natuurgebied worden tijdelijk afgesloten, meldt RTV Utrecht. Na de drukte van gisteren riep de gemeente Baarn, waar Lage Vuursche onder valt, vanochtend op om niet met de auto naar het natuurgebied te komen. Enkele uren later bleek dat de parkeerplaatsen toch weer vol stonden. De gemeente vraagt mensen nu met klem om de aanwijzingen van handhavers op te volgen.

Ook in natuurgebieden in Noord-Brabant is het druk. Natuurmonumenten roept de mensen op om niet meer naar de Kampina, de Loonse en Drunense duinen, de Oisterwijkse bossen en Landgoed Huis ter Heide te komen.

Irma de Potter, boswachter bij Natuurmonumenten waarschuwt dat het veel te vol is in deze coronatijd. Maar ondanks de waarschuwingen trekken mensen massaal de natuur in. De parkeerplaatsen staan vol. Ook op de toegangswegen naar de natuurgebieden is het druk. "Auto's staan aan beide zijden van de wegen geparkeerd. Er kan geen auto meer bij", zegt De Potter tegen Omroep Brabant.