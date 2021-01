KNMI waarschuwt voor gladheid in bijna het hele land

Gisterochtend veroorzaakte de gladheid al meerdere ongelukken in het land. Zo waren er op de A1 in het Gooi vier ongevallen. Een van de bestuurders slipte net voor de afslag Laren- Hilversum richting Eemnes achter op een vrachtwagen.

Het KNMI waarschuwt weggebruikers opnieuw voor gladheid op de weg door bevriezing van natte weggedeelten. De code-geel-waarschuwing geldt voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. Het weerinstituut schat dat de problemen in de loop van de ochtend voorbij zijn, omdat het dan opwarmt.

Ook in Leeuwarden was het glad. Fietsers moesten daar voorzichtig een brug over: