Lichaamsdelen en wrakstukken van verdwenen Boeing in Javazee gevonden

Indonesische reddingswerkers hebben in de Javazee lichaamsdelen, kleding en wrakstukken gevonden. Gisteren stortte daar een Boeing 737 neer, die een paar minuten eerder was opgestegen in de hoofdstad Jakarta. Aan boord waren 62 mensen.

In het water is een signaal van het vliegtuig opgepikt, bij de plek waar de piloten voor het laatst contact legden. Mogelijk gaat het om een signaal van de zwarte doos.

Over de crash is nog niet veel bekend. Vissers in de buurt meldden dat ze opeens een explosie hoorden en zagen. "We dachten dat het een bom was of een tsunami," zegt een van hen. Later werden in de buurt wrakstukken en sporen van olie gevonden.

Volgens de minister van Transport vertrok vlucht SJ182 vanwege slecht weer met een uur vertraging van het vliegveld in Jakarta. Vier minuten na het opstijgen verdween het toestel van de radar. Even daarvoor had de piloot nog met de luchtverkeersleiding gesproken over het stijgen naar een grotere hoogte.

De autoriteiten hebben twee crisiscentra ingericht voor nabestaanden. Zij wachten op het vliegveld en bij de haven op nieuws over het lot van de inzittenden.

Technisch in orde

Vliegmaatschappij Sriwijaya Air zegt dat het vliegtuig volgens het onderhoudsrapport technisch in orde was. De Boeing 737-500 was 26 jaar oud en werd voorheen gebruikt in de Verenigde Staten.

Vliegtuigbouwer Boeing zegt op de hoogte te zijn van "mediaberichten uit Jakarta". "Onze gedachten zijn bij de bemanning, passagiers en hun familie."