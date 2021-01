Van de Beek bekert met United verder in FA Cup

Van de Beek speelde degelijk. Hij floreerde niet, maar dat deed de rest van het team ook niet. Het was ook niet nodig tegen de nummer zes van de Championship, zeker niet nadat Scott McTominay de thuisploeg al in de vijfde minuut op voorsprong had gekopt uit een hoekschop.

Donny van de Beek heeft zijn eerste FA Cup-wedstrijd met Manchester United achter de rug. Op Old Trafford was een miniem verschil tegen Watford (1-0) voldoende om de vierde ronde te bereiken.

Premier League-club Fulham, met Kenny Tete en Terence Kongolo in de basis, liet zich zaterdag ook niet verrassen bij stadgenoot Queens Park Rangers, maar Fulham had wel een verlenging nodig om door te bekeren: 0-2.

Het had weinig gescheeld of Erik Pieters was met zijn Burnley uitgeschakeld. Thuis tegen Milton Keynes Dons (derde niveau) keek de Premier League-club lang tegen een achterstand aan (0-1), maar Matej Vydra redde Burnley van een blamage in de 94ste minuut, waarna Burnley de strafschoppen beter nam.

Andere Nederlanders

Florian Jozefzoon mocht in het duel van zijn Rotherham United bij Everton invallen in de 76ste minuut. Hij kon echter niet voor een verrassing zorgen voor de club uit de Championship; in de verlenging besliste de thuisploeg het treffen.

Middenvelder Gustavo Hamer stond in de basis bij Coventry City voor het duel bij Norwich City. Hij kwam er met zijn ploeg, zestiende in de Championship, niet aan te pas tegen de lijstaanvoerder in diezelfde divisie: 2-0. Tim Krul stond bij Norwich City niet onder de lat, hij testte deze week positief op corona.

Joey Pelupessy bekerde verder met Sheffield Wednesday. Hij won op bezoek bij Exeter City: 0-2. Bij de wedstrijd Bristol Rovers-Sheffield United (2-3) hoefden de reservedoelmannen, respectievelijk de Nederlanders Jordi van Stappershoef en Michael Verrips, niet in actie te komen.

Van Twente naar Brentford

Voor Halil Dervisoglu had 2021 niet beter kunnen beginnen. Hij begon het seizoen als speler van FC Twente, maar keerde tijdens de winterstop terug naar Brentford, waar hij nog onder contract stond. Prompt opende hij de score in het met 2-1 gewonnen FA Cup-treffen met MIddlesbrough.