Depay scoort weer, maar koploper Lyon morst wel punten tegen Rennes

Paris Saint-Germain had in eigen huis weinig moeite met Stade Brest. Met Mitchel Bakker in de basis wonnen de Parijzenaars met 3-0 van Stade Brest. Moise Kean, Mauro Icardi en Pablo Sarabia maakten de doelpunten. Xavi Simons zat op de bank bij PSG en bleef daar ook, net als eerder deze week.

In de slotfase deed Lyon via Depay iets terug. De Nederlandse spits maakte de aansluitingstreffer, waarna Jason Denayer op aangeven van Depay een punt redde voor de Franse koploper.

Tot tien minuten voor tijd stond Lyon er nog beroerder voor: al na twintig minuten kwam de ploeg van Depay op achterstand. Clément Grenier maakte de goal namens Rennes. In de tweede helft liep de thuisploeg zelfs uit naar 2-0 via Benjamin Bourigeaud.

Koploper Olympique Lyon heeft in de strijd om de Franse landstitel punten gemorst tegen Stade Rennes. De ploeg van Memphis Depay speelde in Rennes met 2-2 gelijk.

Lille, met Sven Botman in de basis, won met 1-0 bij hekkensluiter Nîmes dankzij een doelpunt van de Turkse aanvaller Burak Yilmaz.

Ajax speelt op 18 februari in en tegen Lille in de zestiende finales van de Europa League. De return in de Johan Cruijff Arena is een week later.