Akwasi beraadt zich op rol bij Omroep Zwart na onder druk zetten EO-journalist

Rapper en activist Akwasi denkt na over zijn rol bij Omroep Zwart, nadat naar buiten was gekomen dat hij een radiopresentator had gedwongen om een opgenomen interview te wissen.

"Mijn reactie na het misgelopen interview met de EO is niet goed te praten", schrijft hij op Instagram. "Ik ga bij mezelf te rade hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat mijn rol binnen Omroep ZWART zal zijn. Voorlopig zal ik zwijgen."

Akwasi is een van de twee initiatiefnemers voor de nieuwe omroep die streeft naar "een juiste afspiegeling van de samenleving bij de publieke omroep, zowel voor als achter de schermen".

Trappen

Bij een interview met het EO-programma Dit is de Dag, eind december, liep Akwasi boos weg toen het over de racismedemonstratie op de Dam ging van juni vorig jaar. Daar deed de rapper de uitspraak dat hij een zwarte piet "hoogstpersoonlijk op zijn gezicht" zou trappen als hij er eentje tegen zou komen.

Na wat woorden over en weer wilde Akwasi dat het interview zou worden gewist, meldde de EO gisteren. "Je gaat het er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij". Nadat de rapper was weggelopen met de laptops en teruggekomen, stemde presentator Hans van der Steeg in met het verwijderen van het opgenomen gesprek, om de laptops terug te krijgen, aldus de EO. Op een andere laptop stond een backup. Het interview is gisteren uitgezonden.

Akwasi heeft ergens de afgelopen dagen zijn excuses aangeboden. De omroep heeft hem uitgenodigd het interview af te maken, maar daar wilde hij geen gebruik van maken.