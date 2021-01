Groningen geeft in blessuretijd zege weg bij FC Utrecht

FC Groningen leek op weg naar een zege bij FC Utrecht en daarmee de vijfde plaats in de eredivisie, maar in de vierde minuut van blessuretijd maakte de thuisploeg alsnog gelijk: 2-2.

Na een sterk Utrechts eerste kwartier sloeg Groningen in korte tijd twee keer toe. Patrick Joosten kopte tegen zijn oude club raak uit een voorzet van Jørgen Strand Larsen, die de marge even later verdubbelde met een hard schot.

Bart Ramselaar bracht de spanning terug met een door Ko Itakura getoucheerd schot.