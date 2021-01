Deen opgepakt voor liquidatiepoging Sittard

In de Deense stad Ringsted is op verzoek van de Limburgse politie een man opgepakt. De 28-jarige Deen wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatiepoging op een man in Sittard, in september vorig jaar.

De verdachte is nu nog in Denemarken. Het is nog niet bekend wanneer hij wordt overgeleverd aan Nederland.

Een 38-jarige man uit Roermond werd vorig jaar op 12 september onder vuur genomen op de Bradleystraat in Sittard, schrijft omroep 1Limburg. Hij werd vanaf een motor beschoten en raakte zwaargewond. De motor, die was gestolen in Duitsland, werd uitgebrand teruggevonden in Geleen.

Bandidos

Het slachtoffer is zelf verdachte in onder meer het Bandidos-dossier. Na de aanslag dook de man een tijd onder. Medio december werd het slachtoffer zelf aangehouden vanwege bedreiging in Maastricht.

Het is de derde aanhouding in het onderzoek naar de schietpartij. Vanochtend is een 36-jarige Sittardenaar opgepakt. Gisteren werd een Maastrichtenaar van 35 al opgepakt. In zijn woning zijn twee vuurwapens gevonden.