Twente overtuigt tegen hekkensluiter Emmen en is klaar voor topper tegen Ajax

Hoewel Emmen het beste uit de startblokken kwam en via Glenn Bijl en Keziah Veendorp voor wat dreiging zorgde, was het Twente dat effectiever met de kansen omsprong. Ook zonder topscorer Danilo, die pas na de pauze inviel.

De hoop op een comeback - als die er al was bij de spelers van Emmen - bleef niet lang levend, want vier minuten later boorde Cerný met een pegel het sprankje Drentse hoop de grond in.

Danilo was daarna nog twee keer dicht bij zijn twaalfde goal van het seizoen, maar doelman Telgenkamp voorkwam die. De topscorer had wegens een familiebezoek in Brazilië en de daaropvolgende quarantaine slechts een paar keer getraind en moest daarom op de bank beginnen.

Donderdag speelt FC Twente thuis tegen koploper Ajax.