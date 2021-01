Capitoolbestormer met bizonhoorns opgepakt en aangeklaagd

Een van de meest in het oog springende bestormers van het Capitool, getooid met bontmuts, blauw-wit-rood geschilderd gezicht, bizonhoorns en een speer met de Amerikaanse vlag, is vandaag opgepakt. Het gaat om Jacob Chansley uit de staat Arizona, een bekende verschijning bij extreemrechtse en QAnon-manifestaties.

In het hele land zijn tientallen mensen aangehouden vanwege hun rol bij de aanval op het parlementsgebouw van woensdag. Aanklagers hebben inmiddels zeventien zaken aangemeld bij de federale rechtbank en veertig bij de rechter van het Disctrict of Columbia. Bij de bestorming kwamen vijf mensen om, vier aanvallers en een agent.

Chansley, ook wel bekend als Jake Angeli en de QAnon Sjamaan, werd woensdag in het Capitool op allerlei foto's vastgelegd, onder meer in de vergaderzaal van de Senaat, naast de stoel van vicepresident Pence. Hij moet terechtstaan, onder meer vanwege het zich met geweld toegang verschaffen tot een niet-publieke ruimte en het verstoren van de gang van zaken in het Capitool.

Volgens een agent van de politie van het Capitool heeft Chansley donderdag zelf de veiligheidsdienst FBI gebeld om te bevestigen dat hij de man is met de gehoornde bontmuts. Hij zou daarbij hebben benadrukt dat hij onderdeel uitmaakte van een groep patriotten uit Arizona die op verzoek van president Trump naar Washington DC was gekomen.