IJsmaker Ben & Jerry's sluit zich aan bij boycot van Facebook

De #StopHateForProfit-campagne is een initiatief van burgerrechtenbewegingen in de VS. Ze hebben bedrijven vorige week opgeroepen in de maand juli geen advertenties op Facebook te zetten, omdat het te weinig zou doen om de verspreiding van haat, racisme en geweld tegen te gaan.

Eerder deze week besloten de kledingmerken Patagonia en The North Face, het freelance-platform Upwork en softwaremaker Mozilla om in de maand juli geen advertenties op Facebook te plaatsen.

George Floyd

De kritiek op Facebook bestond al langer, maar kreeg na de gewelddadige dood van George Floyd en de protesten daarna tegen racisme en politiegeweld een nieuwe impuls.

Facebook is bijna geheel afhankelijk van inkomsten uit advertenties. Vorig jaar bedroeg de omzet omgerekend bijna 62 miljard euro.

Het bedrijf liet zondag weten dat het zich inzet voor gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen. Ook zegt Facebook dat het onderzoekt of het gevoerde beleid daaraan bijdraagt.

Unilever doet niet mee

Ben & Jerry's is een dochterbedrijf van Unilever. Het concern, onder meer bekend van de merken Knorr, Dove en Lipton, doet vooralsnog niet mee aan de boycot. Een woordvoerder van Ben & Jerry's zei eerder in de The Wall Street Journal dat zijn bedrijf vaker een ander standpunt inneemt dat het moederbedrijf.