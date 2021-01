Schalke voorkomt met grote zege dat het negatief Bundesliga-record evenaart

Schalke 04 heeft net op tijd weer een Bundesliga-wedstrijd gewonnen om niet in de recordboeken terecht te komen. Dertig competitieduels op rij werd er niet gewonnen, bij een 31ste duel zonder zege was het record van Tasmania Berlin uit de jaren zestig geëvenaard.

Zover kwam het niet, want Schalke boekte een overtuigende 4-0 zege op Hoffenheim. De Amerikaan Matthew Hoppe was met drie goals de grote man bij Schalke, dat bovendien van de laatste plaats op de ranglijst af is. Mainz is na een nederlaag tegen Frankfurt de nieuwe hekkensluiter met één punt minder dan Schalke.

Vlak voor rust brak Hoppe de ban en na een klein uur omspeelde hij Hoffenheim-keeper Oliver Baumann voor zijn tweede goal. Vijf minuten later scoorde hij fraai met een stiftje op aangeven van Amine Harit, die tien minuten voor tijd de vierde Schalke-treffer maakte.

Bayern vrijdag onderuit

Vrijdagavond verloor koploper Bayern München met 3-2 bij Borussia Mönchengladbach, terwijl het nog wel op een 2-0 voorsprong was gekomen. Nummer twee RB Leipzig speelt vanavond nog tegen Borussia Dortmund, dat vijfde staat.