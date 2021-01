Skiër Ford lang uitgeschakeld na zware valpartij, Pinturault heerst opnieuw

Bekijk hieronder de harde glijpartij van Ford in Adelboden:

De Amerikaan verloor tijdens zijn run de controle, vloog over de kop, kwam hard op zijn nek en schouders terecht en bleef roerloos liggen.

Bij wereldbekerwedstrijden in het Zwitserse Adelboden is de Amerikaanse skiër Tommy Ford hard ten val gekomen bij de reuzenslalom. De wedstrijd lag door het incident een half uur stil.

Ford, die afgelopen seizoen als vijfde eindigde in het WB-klassement van de reuzenslalom, was bij bewustzijn en werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

In het ziekenhuis werd snel duidelijk dat het seizoen van de Amerikaan erop zit.

33ste WB-zege Pinturault

De winst in Adelboden ging voor de tweede dag op rij naar de Fransman Alexis Pinturault. Hij verwees de Kroaat Filip Zubcic opnieuw naar de tweede plaats. Met 1,26 was het verschil zaterdag groter dan vrijdag (1,04).