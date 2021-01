Met nieuwe routiniers pakt ADO drie dure punten tegen concurrent RKC

RKC kwam in de eerste helft nauwelijks in het spel voor, maar na rust kreeg de ploeg van Fred Grim meer grip op de wedstrijd.

Janmaat, die door ADO-trainer Brood meteen tot aanvoerder was aangewezen, maakte daarna volgens enkele RKC-spelers hands in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Gözübüyük zag er geen penalty in. Vlak voor rust kreeg Michiel Kramer nog een kans op de 2-0, maar keeper Lamprou kreeg nog een hand tegen de kopbal van de spits.

De twee nieuwkomers kregen meteen kansjes, maar na zeventien minuten was het Boy Kemper die de score opende namens ADO. De verdediger, die deze zomer overkwam van Jong Ajax, haalde hard uit vanaf de rand van de zestien, verraste RKC-doelman Kostas Lamprou en maakte zijn eerste doelpunt in de eredivisie.

ADO Den Haag is het nieuwe jaar goed begonnen. De vernieuwde ploeg van Ruud Brood versloeg directe concurrent RKC in Waalwijk met 1-0 en boekte de tweede competitiezege van het seizoen.

Na een uur had Richard van der Venne de gelijkmaker binnen kunnen glijden, maar hij miste de bal nipt. Even later kreeg ook Sylla Sow een goede kans. Zijn inzet werd gekeerd door ADO-doelman Luuk Koopmans, die zijn ploeg ook in de slotfase knap op de been hield.

ADO ontregelde, haalde alle vaart eruit, maar was counterend ondermaats.

In negen minuten die werden bijgeteld vanwege onder andere een bloedneus bij ADO-aanvaller Vicente Besuijen, wist RKC de kansen ook niet te verzilveren. In de 99ste minuut kreeg Thierry Lutonda nog een goede mogelijkheid, maar de Belgische invaller schoot net naast.