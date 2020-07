Organisaties achter reclameboycot: vruchteloos gesprek met Facebook

Een gesprek tussen de burgerrechtenbewegingen die een reclameboycot hebben geïnitieerd tegen Facebook en de top van het sociale mediabedrijf heeft weinig opgeleverd. Dat zeggen de vier organisaties achter #StopHateForProfit in een verklaring.

Ze vinden dat het sociale netwerk te weinig doet om racisme en haatzaaien tegen te gaan.

De campagne, die vorige maand begon, riep adverteerders op om het sociale netwerk deze maand te boycotten. Daaraan is massaal gehoor gegeven. Volgens de organisatie hebben bijna 400 bedrijven gezegd dat ze zullen meedoen. De Nederlandse bedrijven Heineken en TomTom, die tegen de NOS zeiden dat ze ook zouden meedoen aan de boycot, staan niet op de lijst.

'Niet meer dan een pr-moment'

"We hebben vandaag niks gehoord van Facebook dat ons ervan overtuigt dat het bedrijf actie onderneemt. In plaats van te beloven dat ze korte metten zullen maken met haat en desinformatie, herhaalden ze wat ze al eerder zeiden: dat ze ons niet tegemoetkomen in onze eisen."

De topman van een van de organisaties die aanwezig waren bij het gesprek, zegt diep teleurgesteld te zijn dat Facebook "nog steeds weigert om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor gebruikers, adverteerders en de samenleving als geheel". Volgens de organisaties beschouwde het sociale netwerk de ontmoeting louter al een pr-moment.

'Medewerker burgerrechten'

Aan het gesprek namen voor Facebook onder anderen topman Mark Zuckerberg en zijn rechterhand Sheryl Sandberg deel. Volgens The New York Times hebben ze beloofd om iemand aan te nemen die zich gaat bezighouden met burgerrechten, maar op de andere eisen kwam volgens de krant geen antwoord.

Facebook belooft later vandaag een rapport te publiceren waarin wordt ingegaan op de vraag hoe het bedrijf omgaat met zaken als haatzaaien en inmenging bij verkiezingen.