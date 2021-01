Vier jongens van 13 jaar zijn aangehouden in verband met de brand die gisteravond een voetbaltribune in Berkel en Rodenrijs verwoestte. De politie wil verder niets kwijt over de verdachten.

De brandweer was snel ter plekke maar kon niet voorkomen dat de tribune op het sportcomplex van voetbalclub TOGB volledig in de as werd gelegd.

Er is ook schade aan de lichtinstallatie, reclameborden en het kunstgrasveld, meldt de club. Er werd direct rekening mee gehouden dat de brand was aangestoken.