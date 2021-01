Winterweer in Spanje eist vier levens, duizenden vast in auto, trein en op vliegveld

De zware sneeuwval die Spanje nu al enige dagen in hun greep houdt, heeft aan vier mensen het leven gekost en duizenden doen stranden in hun auto, in de trein en op vliegvelden. Het leger is ingezet om ingesneeuwde automobilisten in veiligheid te brengen.

In de stad Malaga verdronken een man en een vrouw, toen hun auto werd meegesleurd door een rivier die buiten zijn oevers was getreden. In de hoofdstad Madrid en in Zaragoza vroren twee daklozen dood. Minister van Binnenlandse Zaken Grande-Marlaska heeft alle Spanjaarden gevraagd om alleen de weg op te gaan als het hoognodig is. Hij sprak van de zwaarste sneeuwval in vijftig jaar.

Nacht doorbrengen in de auto

Meer dan 650 Spaanse wegen zijn geblokkeerd door de sneeuw. Automobilisten moesten de nacht van vrijdag op zaterdag doorbrengen in hun ingesneeuwde voertuig.