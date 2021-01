Sevilla sterkste in doelpuntrijk duel met Real Sociedad, met dank aan En-Nesyri

Sevilla heeft in La Liga in eigen huis afgerekend met Real Sociedad. Dankzij drie doelpunten van Youssef En-Nesyri wint de ploeg met 3-2.

Beide teams stonden binnen vijf minuten al een keer op het scorebord. Aanvaller En-Nesyri schoot de thuisploeg op voorsprong, maar een minuut later werkte Diego Carlos de bal in eigen doel door over keeper Yassine Bounou heen te lobben.

En-Nesyri wist de fout van zijn ploeggenoot al snel weer weg te poetsen, maar ook van die voorsprong kon de ploeg niet lang genieten. Voormalig Willem II-spits Alexander Isak schoot keurig binnen na een hoekschop.

Opnieuw snel doelpunt

Het spektakel van het eerste kwartier nam sterk af, maar na rust was het opnieuw Sevilla dat voortvarend uit de startblokken kwam. Al binnen een minuut was het En-Nesyri die zijn derde van de wedstrijd maakte en zo de eindstand bepaalde.

De nederlaag is een flinke tik voor Real Sociedad, dat nu vijfde staat in La Liga. De ploeg zou bij winst de top-3 weer zijn binnengedrongen, maar ziet in plaats daarvan Sevilla op gelijke hoogte komen.