Griezmann steelt show bij eenvoudige zege Barcelona, Sevilla in subtop

Antoine Griezmann viert zijn 0-4 voor Barcelona tegen Granada - AFP

FC Barcelona heeft weer eens een overwinning geboekt waar vertrouwen uit spreekt. De Catalanen wonnen dankzij twee goals van Antoine Griezmann en Lionel Messi het uitduel met het stugge Granada: 0-4. In Granada hadden ze geen last van storm Filomena, die het openbare leven onder meer in Madrid heeft lamgelegd. Sterker, de koele bries in de provincie Andalusië (het was 5 graden) beviel Barcelona uitstekend. Griezmann op dreef Aan de hand van Frenkie de Jong, Sergio Busquets en de werkelijk overal opduikende uitblinker Griezmann had Barcelona het middenveld stevig in handen. Griezmann opende na twaalf minuten de score, nadat hij wat gelukkig via Granada-aanvaller Roberto Soldado de bal had gekregen. Messi Messi zorgde op aangeven van Griezmann nog voor rust met een fraai geplaatst schot voor 0-2 en ook de 0-3 kwam van schoen van de Argentijn, die een vrije trap binnenschoot. In de tweede helft was de vaart uit het spel, maar Griezmann maakte er nog wel 4-0 van. Op aangeven van zijn landgenoot Ousmane Dembélé schoot Griezmann uit een lastige hoek en met zijn mindere rechterbeen raak. Bij Barcelona werd De Jong na 65 minuten gewisseld voor Miralem Pjanic.

Vreugde bij de spelers van Sevilla - AFP

Sevilla rekende in eigen huis af met Real Sociedad dankzij drie doelpunten van Youssef En-Nesyri: 3-2. Beide teams stonden binnen vijf minuten al een keer op het scorebord. Aanvaller En-Nesyri schoot de thuisploeg op voorsprong, maar een minuut later werkte Diego Carlos de bal in eigen doel door over keeper Yassine Bounou heen te lobben. En-Nesyri wist de fout van zijn ploeggenoot al snel weer weg te poetsen, maar ook van die voorsprong kon de ploeg niet lang genieten. Voormalig Willem II-spits Alexander Isak schoot keurig binnen na een hoekschop. Opnieuw snel doelpunt Het spektakel van het eerste kwartier nam sterk af, maar na rust was het opnieuw Sevilla dat voortvarend uit de startblokken kwam. Al binnen een minuut was het En-Nesyri die zijn derde van de wedstrijd maakte en zo de eindstand bepaalde. De nederlaag is een flinke tik voor Real Sociedad, dat nu vijfde staat in La Liga. De ploeg zou bij winst de top-3 weer zijn binnengedrongen, maar ziet in plaats daarvan Sevilla op gelijke hoogte komen.

Stand aan kop La Liga - NOS

Real Madrid speelt later zaterdagavond nog bij tegen Osasuna, De wedstrijd Atlético Madrid-Athletic Club is uitgesteld omdat het voor de Basken vanwege de hevige sneeuwval in Madrid onmogelijk bleek in de Spaanse hoofdstad te geraken.

Door hevige sneeuwval in Spanje ligt het dagelijks leven vrijwel geheel plat. Roberto Brasero, weerman van het Spaanse Antena 3, vertelt aan weerman Gerrit Hiemstra hoe uitzonderlijk deze situatie is.