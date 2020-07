Zo ziet de corona-app eruit, vandaag start grote test in regio Twente

Screenshot NOS

Vanaf vandaag kunnen honderden mensen in de regio Twente een betaversie van de door de Nederlandse overheid ontwikkelde corona-app testen. De app is nog niet helemaal af, maar al wel zover klaar dat burgers ermee aan de slag kunnen. De proef in de regio Twente is alleen bedoeld om te testen of de app duidelijk en goed is vormgegeven. De app registreert geen ontmoetingen en werkt dus verder niet. De app heeft de naam 'CoronaMelder' gekregen. Hij is nog niet te vinden in de downloadwinkels van Apple en Google, dat gebeurt pas als hij klaar is voor gebruik. De deelnemers krijgen per mail de mogelijkheid om de app via een testomgeving te downloaden. Ook journalisten hebben toegang gekregen tot de testversie.

Wie de app na installatie voor het eerst opent, krijgt uitleg over de werking. Op de eerste pagina staat dat de app een waarschuwing geeft als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Deze waarschuwing komt in de vorm van een melding. Dit zijn de informatiepagina's die een gebruiker de eerste keer te zien krijgt:

Deze pagina's krijgt een gebruiker te zien als die de eerste keer de corona-app opent - Rijksoverheid / Bewerking NOS

De app zegt hierover nu: "Dit gebeurt als je 10 minuten dicht bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben." Daarbij wordt uitgelegd dat er geen melding komt als een besmet persoon langs je fietst, omdat dit moment te kort duurt. Maar je kunt wél een waarschuwing krijgen als je bij zo iemand in de trein hebt gezeten, omdat het dan gaat om een langere tijdsduur. Ook gaat de app in op de privacy van de gebruiker. Zo wordt benadrukt dat er gebruik wordt gemaakt van bluetooth-technologie en dat de gegevens veertien dagen worden gebruikt. Een gebruiker kan ervoor kiezen ze altijd te verwijderen. De app weet verder niet wie je bent en er worden geen locatiegegevens bewaard. Wie hier meer over wil weten, kan de knop 'Hoe werkt de app precies?' selecteren, hierachter zit meer informatie. Vervolgens kun je de app aanzetten. Hierbij krijgt de gebruiker een scherm te zien met uitleg over wat er precies verzameld wordt. Op dit moment kun je er alsnog voor kiezen de app niet te laten functioneren. Ga je er gewoon mee door, dan moet je apart toestemming geven om meldingen te ontvangen in het geval dat je bij een besmet persoon in de buurt bent geweest. Via deze stappen kunnen gebruikers de app daadwerkelijk inschakelen:

Zo wordt de app ingeschakeld - Rijksoverheid / Bewerking NOS