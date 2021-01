Koploper Milan eenvoudig langs Torino, jarige Hateboer wint met Atalanta

Rafael Leão opende in de 25ste minuut de score na een aardige aanval en elf minuten later was het treffen al beslist via een door Franck Kessié benutte strafschop. Namens Torino was Ricardo Rodríguez het dichtst bij een goal. De oud-speler van Milan en PSV raakte de kruising.

Atalanta was tegen Benevento de gehele wedstrijd de betere ploeg, met meer balbezit en meer kansen. Dankzij een doelpunt van Josip Ilicic ging het dan ook met een 1-0 voorsprong naar de kleedkamer. De Sloveense aanvaller was vlak voor rust nog dicht bij een tweede treffer, maar hij raakte de paal.

Doelpuntrijke tweede helft

In de doelpuntrijke tweede helft was het de thuisploeg die als eerste raak wist te schieten, in de persoon van Marco Sau. Atalanta was niet van plan punten te verspelen en dus was het Rafael Toloi die de 2-1 binnen tikte. Twee minuten later was het Duvan Zapata die de voorsprong verder uitbreidde.