Atalanta minstens een dag in top-4 na winst op Benevento

Atalanta Bergamo heeft in de Serie A een belangrijke zege geboekt bij Benevento. De ploeg, met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis, was met 4-1 te sterk.

Atalanta was de gehele wedstrijd de betere ploeg, met meer balbezit en meer kansen. Dankzij een doelpunt van Josip Ilicic ging het dan ook met een 1-0 voorsprong naar de kleedkamer. De Sloveense aanvaller was vlak voor rust nog dicht bij een tweede treffer, maar hij raakte de paal.

Doelpuntrijke tweede helft

In de doelpuntrijke tweede helft was het de thuisploeg die als eerste raak wist te schieten, in de persoon van Marco Sau. Atalanta was niet van plan punten te verspelen en dus was het Rafael Toloi die de 2-1 binnen tikte. Twee minuten later was het Duvan Zapata die de voorsprong verder uitbreidde.

De jarige Hans Hateboer probeerde zichzelf nog te trakteren op een doelpunt, maar zonder succes. Invaller Luis Muriel bepaalde de eindstand.

Door de winst staat Atalanta minstens een dag in de top-4 van de Serie A. Directe concurrenten Juventus en Sassuolo komen zondag tegen elkaar in actie.