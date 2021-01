Drukte in de sneeuw, in de bossen en op het strand

De wegen in het Limburgse Heuvelland lopen vast met dagjesmensen. Ook op de toegangswegen naar het strand is het filerijden.

In Zuid-Limburg ligt sinds gisteren sneeuw. "Mijd het Heuvelland", laat de politie op 1Limburg weten. Maar heel veel mensen trekken zich daar niets van aan. Op de N281 bij Bocholtz staat al een groot deel van de dag een file. Ook rond het drielandenpunt en in de bossen bij het naburige Vijlen is het druk.

Boa's van de gemeente Vaals en Staatsbosbeheer hebben in de loop van de middag meer dan honderd boetes uitgedeeld aan foutparkeerders. De boa's sturen mensen terug die in (te) grote groepen onderweg zijn.

'Dat willen we niet nog eens meemaken'

Vorig jaar april was het zo druk in het Heuvelland dat wegen destijds werden afgesloten. "Toen gingen, ondanks herhaalde oproepen om thuis te blijven, alsnog veel mensen de weg op. Het was zelfs zo druk dat wegen moesten worden afgesloten. Dat willen we niet nog eens meemaken", waarschuwt burgemeester Harry Leunessen van Vaals op Facebook.

Ook op wegen naar het strand is het druk. Op de N201 richting Zandvoort staat een file. Ietsje noordelijker op de weg naar Bloemendaal aan Zee loopt het ook vast, meldt het Noordhollands Dagblad. De parkeerplaatsen in de duinen staan vol met auto's. Voor zover nu bekend zijn daar nog geen boetes uitgedeeld.