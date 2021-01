De uitzending van 9 januari: Trump voorgoed van Twitter verbannen / Meer kans op de arbeidsmarkt voor starters? / Hulp voor eenzame thuiswerkers

Ook andere sociale media deden de Amerikaanse president al in de ban na de ongeregeldheden in Washington. Zo is hij zeker zolang hij nog in het Witte Huis zit niet meer welkom op Facebook. We spreken erover met Marietje Schaake , zij onderzoekt de macht van technologiebedrijven voor de Stanford Universiteit.

Hulp voor eenzaam thuiswerkend personeel

Corona heeft het bedrijfsleven hard geraakt. De crisis zet ook het werk van directeuren personeelszaken volledig op de kop. De werkvloer moest drastisch worden aangepast. Allerhande veiligheidsexperimenten werden uitgevoerd.

Maar tijd om uit te puffen is er niet. Want nu eist het mentale welzijn van het personeel hun aandacht op. Want hoe houd je in hemelsnaam bij personeel, dat al maandenlang niets kan verkopen, de moed erin? En hoe beur je als werkgever thuiswerkers op die dreigen weg te kwijnen? We zijn op de bloemenveiling, bij een reisorganisatie en in het openbaar vervoer.