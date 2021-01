Flinke daling grote stofexplosies in Farmsum: 'Maar elke is er één te veel'

Het aantal grote stofexplosies met steekvlammen bij een chemisch bedrijf in Farmsum is vorig jaar flink gedaald. Tot 2019 waren er gemiddeld veertig van die mogelijk kankerverwekkende 'blazers' per jaar. In 2020 waren het er zes, waarvan de laatste twee vorig jaar zomer.

De Groningse gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) zegt bij RTV Noord blij te zijn met de ontwikkeling, "maar elke blazer is er nog steeds één te veel".

De stofexplosies met tientallen meters hoge steekvlammen kunnen ontstaan bij de productie van siliciumcarbide door het bedrijf ESD-SIC. Siliciumcarbide wordt toegepast in schuurpapier en dieselroetfilters. De buitenovens waarin het spul wordt gemaakt door zand en petroleumcokes te mengen, zijn afgedekt met plastic folie. Als de druk daaronder te hoog wordt, knapt het plastic en ontstaat een stofwolk. De vezels die meekomen, kunnen kankerverwekkend zijn, stelt de Gezondheidsraad.

Veel vragen over de uitstoot

Omwonenden zijn blij dat het aantal blazers naar beneden is gegaan, zegt voorzitter Jan Wierenga van de Adviesgroep Geur Delfzijl en omstreken. "Mensen hebben nog wel veel vragen over de uitstoot, met name hoeveel vezels er vrijkomen", reageert hij

ESD-SIC zelf is "voorzichtig optimistisch" over de daling van vorig jaar, maar wil niet te vroeg juichen, zegt een woordvoerder. Vocht is een van de belangrijkste oorzaken van blazers. Het bedrijf nam daarom maatregelen om de problemen met grond- en regenwater tegen te gaan. De ovens worden nu minder snel opgewarmd, Ook de samenstelling van het productieproces is veranderd. Toch sluipt er af en toe grondwater in een oven, waardoor een blazer kan ontstaan.

De provincie Groningen en ESD-SIC steggelen al geruime tijd over een nieuwe vergunning voor het productieproces. Het bedrijf zegt aan alle voorwaarden te voldoen voor de uitstoot van vezels en daarmee ook aan de voorwaarden voor het hele productieproces.