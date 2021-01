Baudet vindt Forum vitaler dan ooit, ondanks interne klappen

Forum voor Democratie-leider Baudet vindt zijn beweging "vitaler dan ooit". Dat zei hij tijdens een algemene ledenvergadering van zijn partij, die vanwege de coronacrsis digitaal wordt gehouden. Baudet stelde verder dat het aantal leden blijft groeien. Hij erkende dat de partij "intern klappen heeft gehad", maar volgens hem is het noodzakelijker dan ooit om door te gaan.

Baudet keerde zich opnieuw tegen "massa-immigratie", "de macht van de EU" en de klimaatplannen. Baudet sprak van een "palet aan trends die onze beschaving ondermijnen". Verder staan volgens hem de coronamaatregelen niet in verhouding tot de ernst van het virus.

Eind vorig jaar ontstond een crisis binnen Forum na ophef over antisemitische uitspraken in de jongerenbeweging. Veel kandidaat-Kamerleden haakten af. Een aantal van hen sloot zich aan bij JA21, de nieuwe partij van ex-LPF-Kamerlid Eerdmans.

Baudet zelf trok zich aanvankelijk terug als leider, maar hij bedacht zich en in een intern referendum schaarde een ruime meerderheid van de leden zich achter hem.

Programma en kandidatenlijst

Maar een deel van de ledenvergadering van Forum voor Democratie was openbaar. In het besloten deel werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. Volgens een Forum-woordvoerder werden met instemming van het partijbestuur onder meer amendementen aangenomen om duidelijker te formuleren dat Nederlandse tradities moeten worden beschermd en om studenten langer een OV-kaart te laten houden.

De kandidatenlijst werd niet veranderd. Wel is een motie van Baudet aangenomen over oud-Kamerlid Hiddema. Als die zich bedenkt, is hij alsnog welkom als lijstduwer.

In het niet-openbare deel werden volgens de Forum-woordvoerder "uiteraard wat vragen gesteld" over de recente perikelen in de partij. "Het was fijn om met de leden de afgelopen tijd te kunnen bespreken. Ze staan als een front achter het programma, achter de lijst en achter het bestuur. Dus wij gaan volle kracht vooruit", zegt Forum.