2021 net 2020: Vitesse wint, AZ gelijk, Twente sterk, Utrecht in extremis gelijk

Het is feest in Chorley, een klein plaatsje in Lancashire. De zesdeklasser heeft namelijk de vierde ronde bereikt van het FA Cup-toernooi. Tegen een door een coronauitbraak gehavend Derby County van Wayne Rooney werd het 2-0 voor de amateurs.

Dertig jaar geleden slaagde een zesdeklasser er voor het laatst in om een club van het eerste of tweede niveau uit te schakelen.

En dat vieren ze natuurlijk luidkeels met 'Someone like you' van Adele.