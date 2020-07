Tweevoudig wereldkampioen Alonso (38) keert bij Renault terug in Formule 1

Na twee jaar afwezigheid keert Fernando Alonso volgend seizoen terug in de Formule 1. De 38-jarige Spanjaard tekent een contract bij Renault, waar een stoeltje was vrijgekomen na het aangekondigde vertrek van Daniel Ricciardo, die naar McLaren gaat.

Alonso werd in 2005 met 24 jaar de (op dat moment) jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1. Ook in 2006 pakte hij de wereldtitel. Beide kampioenschappen won hij bij Renault, maar de prestaties van het Franse team zijn de laatste jaren niet te vergelijken met de successen van vijftien jaar geleden.

32 GP-overwinningen

Alonso debuteerde in 2001 in de Formule 1 en reed tussen 2003 en 2018 onafgebroken in de koningsklasse van de autosport. In totaal won hij 32 grands prix, de laatste in 2013 in dienst van Ferrari in Barcelona.

Eind 2018 zwaaide hij af. De laatste jaren in de Formule 1 reed Alonso voor McLaren, maar in de buurt van overwinningen kwam hij namens de Britse renstal niet. Dat kwam mede door een zwakke Honda-motor, die in 2018 werd ingewisseld voor een krachtbron van Renault.