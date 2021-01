Technisch malheur achtervolgt CDA, partijcongres gestopt

Het CDA heeft een online-congres stopgezet vanwege aanhoudende technische problemen. Eerst waren er moeilijkheden met het stemsysteem en uiteindelijk begaf de hele verbinding het. Er is al wel gestemd over diverse amendementen op het verkiezingsprogramma. Vandaag zou Wopke Hoekstra officieel tot lijsttrekker worden benoemd en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer zou worden vastgesteld, maar dat zal nu later gebeuren.

Het resterende programma wordt op een andere dag gepland, laat het CDA weten. Wanneer is nu nog niet duidelijk.

Het is al de tweede keer dat het congres wordt verschoven. Eerst zou het in december zijn, maar dat werd toen verzet naar vandaag, omdat de oorspronkelijke lijsttrekker Hugo de Jonge zich net had teruggetrokken. Inmiddels is Hoekstra door het partijbestuur aangewezen als zijn opvolger, maar dat moet dus nog worden bekrachtigd door de leden. Dat is een formaliteit, want hij is de enige kandidaat.

Ook eerder digitale problemen

Eerder liep het CDA ook al op tegen digitale problemen. In juli werd de lijstrekkersverkiezing overgedaan, omdat de partij niet kon garanderen dat die eerlijk was verlopen. Kwaadwillenden bleken toen geautomatiseerd valse stemmen te hebben kunnen uitbrengen.

En nadat De Jonge bij de interne verkiezing een nipte overwinning had gehaald, werden door sommigen vraagtekens gezet bij de uitslag. De echtgenote van kandidaat Pieter Omtzigt meldde dat ze een bedankje had gehad voor haar stem op De Jonge, terwijl ze op haar man dacht te hebben gestemd. Daarop stelde het CDA-bestuur een extern onderzoek in. Dat leidde tot de conclusie dat er geen procedure- of systeemfouten waren gemaakt.