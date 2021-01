Winkel Eindhoven gesloten na mishandeling politieagent

De gemeente Eindhoven heeft een delicatessenwinkel per direct gesloten. In de winkel zijn gistermiddag twee politieagenten mishandeld door personeel dat weigerde om een mondkapje te dragen. Een van de medewerkers zit nog vast op verdenking van poging tot doodslag en mishandeling.

Burgemeester Jorritsma wijst erop dat dezelfde winkel al eerder in opspraak was omdat personeel weigerde een mondkapje te dragen. "Ze zijn daar verschillende keren gewaarschuwd omdat ze de geldende regels niet naleven. We hebben hier niet uit de heup geschoten", zegt hij bij Omroep Brabant. "Dan kun je wel blijven blaffen. Maar dan moet je ook een keer bijten."

De problemen gistermiddag ontstonden toen boa's het personeel van de winkel aanspraken op het verplicht dragen van een mondkapje. De medewerkers weigerden een kapje op te zetten, ook toen de politie even later kwam. Uiteindelijk besloot de politie de eigenaar van de winkel aan te houden. "Hij moest met geweld onder controle worden gebracht", zegt een politiewoordvoerder.

Kneuzingen in zijn nek

Tegelijkertijd probeerde een 59-jarige winkelmedewerker de arrestatie van de eigenaar te voorkomen door een agent in een wurggreep te nemen. De agent liep kneuzingen in zijn nek op. Dezelfde verdachte schopte een andere agent met kracht tegen haar been. Een derde medewerkster van de winkel wilde zich niet legitimeren.

Samen met handhavers lukte het de agenten om de twee mannen en de vrouw onder controle te krijgen en aan te houden. De 59-jarige man zit nog vast. De opgepakte winkeleigenaar en de medewerkster zijn na verhoor weer naar huis gestuurd.

"Je blijft met je fikken van onze dienders af. Of het nu een boa of een politieagent is", reageert burgemeester Jorritsma. "Als je dan de volgende dag de winkel gewoon opendoet, dat is een dikke vinger naar de overheid en de maatschappij." De sluiting is wat hem betreft voor onbepaalde tijd. "Hij mag pas weer open als hij kan aantonen dat hij zich houdt aan de geldende voorschriften."