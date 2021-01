Noodtoestand Londen: 'Coronapiek moet nog komen, personeel volledig uitgeput'

Artsen en verpleegkundigen in Londense ziekenhuizen zijn uitgeput en hebben geen tijd om hun trauma's te verwerken, terwijl de piek van de coronagolf nog moet komen. Burgemeester Sadiq Khan riep gisteren de noodtoestand uit in de hoofdstad, waar nu ruim 7000 Londenaren in het ziekenhuis liggen met corona. 1 op de 30 inwoners is volgens hem besmet met het virus en dagelijks worden er duizenden mensen positief getest.

"Je hebt geen minuut om je trauma te verwerken wanneer je met coronapatiënten op de intensive care werkt. Je moet doorgaan met de zorg voor de volgende patiënt, die ligt te ijlen door zuurstofgebrek en denkt dat hij gemarteld wordt, terwijl je ook nog het leven van de patiënt daarna moet redden", zegt Nicola Rudkin in The Standard.

Rudkin geeft leiding aan de verpleegkundigen die in de frontlinie werken van het Royal London Hospital in Whitechapel. Ze ziet dat veel zorgpersoneel afhaakt, net als in veel andere ziekenhuizen. "In de 15 jaar dat ik in het ziekenhuis werk, is het werk nog nooit zo'n uitdaging geweest. Dit gaat zoveel verder dan de eerste piek, zowel in volume als tempo. Er is niets wat ik kan zeggen of doen om mijn mensen te helpen om dit beter te doorstaan. We hebben nooit zulke sterftecijfers gezien. Het ergste was 7 doden tijdens één dienst, dat is enorm."

'Zorg is tot het uiterste opgerekt'

Komende week wordt een piek in het aantal besmettingen verwacht; dan is het twee weken na de feestdagen waarin veel mensen elkaar opzochten. De ziekenhuizen zetten alle zeilen bij. Artsen en verpleegkundigen maken werkdagen van 12 uur en hebben amper vrije dagen. Reguliere zorg wordt uitgesteld en veel verpleegafdelingen zijn omgebouwd tot covid-afdelingen.

"We dreigen op het punt te komen dat als je ouder bent dan 70, je niet op de intensive care terecht kan", vertelt een arts in opleiding aan de lokale nieuwssite My London. "De zorg in het ziekenhuis is tot het uiterste opgerekt. De unit ligt bijna vol." Zijn ziekenhuis in Northwick Park is "overspoeld" met patiënten. "Mensen die een maand geleden misschien nog zouden worden geïntubeerd, zullen worden afgewezen voor intubatie."

Ook de voorzitter van de Britse Medische Associatie, dokter Simon Walsh, waarschuwt dat de situatie de komende weken verder zal verslechteren. "De zorg wordt steeds verder uitgedund. Nu zijn er drie, soms zelf vier patiënten per ic-verpleegkundige, in plaats van de standaard een-op-een zorg. En het zal nog veel, veel erger worden, tenzij we dit echt onder controle krijgen."