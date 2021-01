Heerenveen-trainer Jansen ontbreekt door corona tegen Fortuna Sittard

Assistent-trainer Hennie Spijkerman neemt zondag de leiding over.

Heerenveen-trainer Johnny Jansen zit zondagmiddag niet op de bank tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De 45-jarige Jansen is positief getest op het coronavirus. Hij bracht de afgelopen week al in thuisisolatie door.

Debuut Siem de Jong

Jansen beantwoordde deze week nog wel vragen tijdens het persmoment en verklapte daarin dat aanwinst Siem de Jong in de basis begint. De Jong kwam in december transfervrij over van het Amerikaanse FC Cincinnati en maakt een goede indruk op de trainer.

"Het is een intelligente speler, goed aan de bal en ziet waar de ruimtes liggen. Ik verwacht dat Siem een rustpunt zal zijn in het elftal en voor ons als staf zal fungeren als verlengstuk."