Partijprominenten steunen lijsttrekkerschap Asscher

Een groep leden van de PvdA komt in actie om partijleider Asscher te steunen. Ook veel partijprominenten doen daaraan mee. Asscher ligt bij een deel van de partij onder vuur vanwege zijn rol in de affaire met de kinderopvangtoeslagen. Een ander deel van de partij, onder leiding van Pieter Paul Slikker (fractievoorzitter in de gemeenteraad van den Bosch) vindt dat niet terecht. Slikker heeft daarom een motie voorbereid voor het partijcongres van volgende week. Om in stemming te worden gebracht, moet de motie door minimaal honderd leden worden ondertekend. Dat lijkt een formaliteit, gezien het grote aantal steunbetuigingen dat Slikker nu al heeft.

Eerder diende Francisca Drijver uit Krimpen aan de IJssel een motie in tegen Asscher. Zij vindt dat hij geen lijsttrekker kan zijn, omdat hij zijn politieke geloofwaardigheid heeft verloren. Volgens Drijver staat wat er in de toeslagenaffaire is gebeurd haaks op de principes van de sociaaldemocratie en is Asscher daar als voormalig vicepremier en minister medeverantwoordelijk voor.

Asscher verdient waardering

Ook Slikker en zijn medestanders reageren "met afschuw" op de toeslagenaffaire. Maar ze vinden ook dat Asscher waardering verdient voor de "manier waarop hij omgaat met zijn rol als voormalig bestuurder in het aangedane onrecht". Volgens de toelichting bij de motie heeft Asscher als een van de weinige betrokkenen de uitkomsten van het parlementair onderzoek helemaal omarmd.

De sympathisanten van de motie benadrukken dat hij er verantwoording voor heeft afgelegd en zijn excuses heeft aangeboden. Ze vinden dat hij daarmee een goed voorbeeld geeft van "lerend leiderschap" en juist steun verdient.

Fractie en oud-ministers

Alle fractiegenoten van Asscher in de Tweede Kamer staan achter de steunbetuiging, net als partijprominenten als de oud-ministers Dijsselbloem en Bussemaker, de oud-fractievoorzitters Meijer en Hamer, de burgemeesters Aboutaleb, Marcouch en Broertjes, en FNV-voorzitter Busker.

De algemene verwachting is dat een meerderheid van de PvdA-leden zich achter Asscher zal scharen en dat hij volgende week officieel tot lijsttrekker wordt uitgeroepen.