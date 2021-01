Indonesische marine stelt coördinaten crashplek Boeing vast, wrakstukken gevonden

Een Boeing 737-500 van Sriwijaya Air - dpa Picture-Alliance

De Indonesische marine heeft de coördinaten vastgesteld van de plek waar vanmorgen een Boeing 737 vermoedelijk in zee is gestort. Het vliegtuig, met 56 passagiers en zes bemanningsleden aan boord, verdween vier minuten na vertrek uit de hoofdstad Jakarta van de radar. De coördinaten van de mogelijke crashplek zijn doorgegeven aan vier marineschepen en andere vaartuigen die voor de kust van Java op zoek zijn naar sporen van het toestel, zegt de Indonesische minister van Transport Sumadi. Vissers hebben al wrakstukken en oliesporen in zee gevonden, maar het is onduidelijk of die toebehoren aan het verdwenen toestel van luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air. Het gaat om onder meer stukken metaal, bedrading en een spijkerbroek:

brokstukken - Reuters

Volgens minister Sumadi was het toestel vanwege zware regenbuien met een half uur vertraging vertrokken. Het laatste contact met de Boeing 737-500 was op 20 kilometer afstand van de luchthaven boven zee. Dat contact was rond 08.40 uur Nederlandse tijd. De topman van Sriwijaya Air heeft verklaard dat het toestel voor vertrek in goede staat was. Het vliegtuig was op weg naar Pontianak in de provincie West-Kalimantan, ongeveer 700 kilometer ten noorden van Jakarta. Dat is een vlucht van ongeveer anderhalf uur. Volgens Flightradar24 verloor het vliegtuig een paar minuten na het opstijgen plotseling 3000 meter hoogte in minder dan een minuut tijd.

Op het vliegveld Supadio in Pontianak, de plaats van bestemming van het toestel, hebben zich ondertussen familieleden van de vermiste passagiers verzameld. De familieleden worden daar opgevangen:

Familie vermiste passagiers verzamelt zich op vliegveld - NOS