Indonesisch vliegtuig verdwijnt van de radar, kort na vertrek

Een vliegtuig met 56 passagiers en zes bemanningsleden van een Indonesische luchtvaartmaatschappij is kort na het opstijgen in Jakarta van de radar verdwenen.

Het laatste contact met de Boeing 737-500 van Sriwijaya Air was op 20 kilometer afstand van de luchthaven boven zee. Dat contact was rond 08.40 uur Nederlandse tijd.

Het vliegtuig was op weg naar Pontianak in de provincie West-Kalimantan, ongeveer 700 kilometer ten noorden van Jakarta. Dat is een vlucht van ongeveer anderhalf uur.

Volgens Flightradar24 verloor het vliegtuig een paar minuten na het opstijgen plotseling 3000 meter hoogte in minder dan een minuut tijd.