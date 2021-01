Hirschi (ex-Sunweb) kiest voor ploeg van Tourwinnaar Pogacar

Wielrenner Marc Hirschi zet zijn loopbaan voort bij UAE Emirates, de ploeg van onder anderen Tour de France-winnaar Tadej Pogacar. De Zwitser tekent een contract voor drie jaar. De 22-jarige renner komt over van Sunweb, dat dit jaar als Team DSM doorgaat.

Hirschi werd in 2018 wereldkampioen op de weg bij de beloften. Op dat moment kwam hij al uit voor de opleidingsploeg van Sunweb dat hem het jaar erop overhevelde naar de profs. In zijn debuutjaar viel hij op met de derde plaats in de Clásica San Sebastian en de vijfde plaats in het eindklassement van de BinckBank Tour. Maar het afgelopen jaar kwam de echte doorbraak.

De Zwitser boekte een ritzege in de Tour de France. Verder wist hij de Waalse Pijl op zijn naam te schrijven. Ook werd Hirschi tweede in Luik-Bastenaken-Luik en pakte hij de bronzen medaille in de WK-wegwedstrijd.

Hirschi: "Onze benadering en doelen passen bij elkaar. Deze ploeg wordt steeds beter en ik ben de afgelopen jaren ook gegroeid. Tijdens ons trainingskamp krijg ik de kans mijn nieuwe ploeggenoten goed te leren kennen. Het wordt ook mijn eerste bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten, ik ben heel benieuwd."

Vraagtekens

Hirschi had nog een doorlopend contract bij Team DSM, maar afgelopen week werd bekend dat de renner en de ploeg uit elkaar gingen. De reden van zijn afscheid bleef onduidelijk.

Het vertrek van de Zwitser betekent wel dat het voormalige Sunweb opnieuw een renner kwijt is. De ploeg nam eind vorig seizoen ook al afscheid van Wilco Kelderman, Sam Oomen en de Australiër Michael Matthews.