'Twitter-president' Trump is verbannen, maar drukte wel stempel op sociale medium

Het afgelopen decennium heeft Trump ruim 57.000 tweets verstuurd, gemiddeld zo'n 15 per dag. De tweet die de meeste grappen opleverde, was degene uit 2017 waardoor #covfefe trending werd. Waarschijnlijk wilde de president het woord press coverage typen, maar binnen de kortste keren stonden sociale media al vol met grappen: "Is Trump tijdens het twitteren in slaap gevallen?"

Ook kon hij op het medium proefballonnen en beleidsstandpunten lanceren. "Als hij dan veel reacties kreeg, wist hij dat hij iets goeds te pakken had." Vervolgens ontwikkelde hij daar dan een campagne omheen in de 'echte wereld', zegt de Amerika-kenner.

De president gebruikte Twitter ruim tien jaar. Met bijna 90 miljoen volgers viel hij net buiten de top-5 van populairste accounts. "Twitter was zijn meest belangrijke spreekbuis", zegt Amerika-kenner Markha Valenta. "Twitter heeft voor Trump een wezenlijke rol gespeeld in het omzeilen van de bestaande media en het direct toespreken van zijn achterban. Door dit sociale medium ontwikkelden zijn volgers een persoonlijke verhouding met hem, die normaal niet mogelijk was geweest."

Het is voorbij voor Trump op Twitter: het account van de Amerikaanse president is voorgoed van het sociale medium verbannen. Nogal een moment, want Twitter was niet zomaar een sociaal medium voor Trump. Hij gebruikte zijn account onder meer om kritiek te leveren, beleid te testen, mensen te ontslaan en te dreigen.

De tweet in oktober waarin bekend werd gemaakt dat Trump en zijn vrouw Melania positief waren getest op corona, is zijn meest gelikete én gedeelde tweet. De president verdween vanwege zijn besmetting 14 uur lang van Twitter, wat de speculaties voedde dat het niet goed met hem ging. Uiteindelijk maakte hij na die Twitter-stilte duidelijk dat er geen vuiltje aan de lucht was, en zei hij dat hij "zich beter voelde dan twintig jaar geleden".

Trump zei in die tweet "when the looting starts, the shooting starts". Hij gebruikte daarmee dezelfde woorden als Walter Headley, een politiechef in Miami in 1967, die meermaals in opspraak raakte vanwege zijn gedrag tegen de zwarte gemeenschap. Er kwam veel kritiek op die tweet en op het besluit van Twitter en Facebook om het bericht niet te verwijderen. Twitter verborg de tweet overigens wel.

Veel onrust ontstond er over een tweet in mei van Trump over ongeregeldheden in Minneapolis vanwege de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.

Ook uitte Trump over veel dingen twijfels, zoals over het feit dat zijn voorganger Barack Obama in de VS is geboren. "Dit was een van de eerste politieke proefballonnen van Trump op Twitter. Toen hij hier veel reacties op kreeg, besloot hij vol te houden dat Obama niet legitiem was als president", zegt Valenta. "Zo is hij politiek echt zichtbaar geworden."

Trump heeft inmiddels erkend dat Obama geboren is in de VS.