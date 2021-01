Ook onderwijspersoneel wil eerder worden gevaccineerd

De onderwijssector doet een oproep aan het kabinet om leraren en ander onderwijspersoneel op te nemen in de vaccinatiestrategie en eerder aan bod te laten komen voor het krijgen van een prik.

In een gezamenlijke brief schrijven de onderwijsinstellingen dat ze dit verzoek doen vanwege het grote maatschappelijke belang van onderwijs en het bovengemiddelde risico op besmetting. Ze wijzen erop dat het onderwijs een vitale sector is en dat grote groepen onderwijspersoneel fysiek onderwijs moeten blijven verzorgen, onder meer voor het speciaal voortgezet onderwijs, examenklassen en het praktijkonderwijs.

Groter risico

"Daarom vinden wij het nu ook logisch en wenselijk onderwijspersoneel in de vaccinatieplanning op te nemen", staat in de brief. "Omdat het moeilijk is om in een groep met veel leerlingen of studenten in een relatief kleine ruimte altijd de vereiste afstand te bewaren, loopt onderwijspersoneel een groter risico op corona dan gemiddeld."

Eerder deze week deed onderwijsbond AOb tegelijkertijd met de politiebonden en de Boa's al een soortgelijke oproep. Nu sluiten nagenoeg alle grote instellingen in het basis- en voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs zich aan bij het verzoek.

"Kwetsbare mensen eerst"

Ook de VO-raad wil dat leraren snel aan de beurt zijn. "Natuurlijk hebben we begrip voor het feit dat mensen in de verpleeghuizen, kwetsbare mensen, eerst aan de beurt zijn", zegt voorzitter Paul Rosenmöller. "Maar gegeven het belang van het onderwijs, bepleiten we bij het kabinet dat onderwijspersoneel een positie krijgt in de vaccinatiestrategie en dat deze mensen dus zo snel mogelijk in aanmerking komen."

Op dit moment wordt er voor het onderwijspersoneel geen uitzondering gemaakt, en worden gezonde leraren dus net als anderen ingedeeld op leeftijd.