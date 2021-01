Kim Jong-un wil kernwapenarsenaal uitbreiden, haalt uit naar de VS

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil zijn nucleaire wapenarsenaal uitbreiden. Hij ziet de VS nog steeds als zijn grootste vijand, ook nu er binnenkort een nieuwe president aantreedt. Kim zei dat op op de vierde dag van het congres van zijn Arbeiderspartij.

Kim zei onder meer dat de buitenlandse politiek van zijn land erop gericht moet zijn om de Verenigde Staten te onderwerpen.

Het is het eerste congres van de heersende Koreaanse Arbeiderspartij in vijf jaar. De afgelopen dagen was Kim in totaal negen uur aan het woord, zei correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal. Hij erkende dat zijn economische beleid de afgelopen jaren heeft gefaald. "En dus ook die harde woorden richting de VS", zegt Den Daas.

Sanctieverlichting

"Hij heeft natuurlijk zijn moment of fame gehad met Trump: daarmee heeft hij drie keer aan tafel gezeten. Dat gaf hem vooral in eigen land natuurlijk veel legitimiteit. Dat de VS, die grote vijand, Kim zo serieus neemt dat ze met hem gaan praten."

Kim verwacht niet dat de opstelling van Amerika tegenover Noord-Korea verandert met Joe Biden als president. De dagen voor diens inauguratie gebruikt Kim om de VS onder druk te zetten, zegt Den Daas.

"Dat is ook waarom hij onder andere weer heeft gesproken over uitbreiding van zijn nucleaire wapenarsenaal, in de hoop dan toch uiteindelijk sanctieverlichting af te dwingen."

'Naar testen grijpen'

Sinds 2018 zijn er geen kernproeven en langeafstandsrakettesten meer geweest. Volgens Den Daas heeft Kim "zich redelijk koest gehouden". Dat deed hij ook om het gesprek met Trump gaande te houden. "Je kunt je voorstellen dat dat nu wel weer gaat gebeuren. De economie van Noord-Korea staat op instorten", zegt Den Daas.

"Dat betekent dat de druk op Kim om iets voor elkaar te krijgen toeneemt. Om die druk op Amerika op te voeren zou het kunnen dat hij, met Joe Biden als president, weer gaat testen."

Gisteren zei Kim nog dat hij de betrekkingen met de rest van de wereld wil verbeteren, maar volgens Den Daas heeft hij iemand nodig die de boeman kan zijn. "Die hij ook richting zijn volk kan gebruiken om te zeggen: we investeren verschrikkelijk veel geld in nucleaire wapens, maar dat is nodig vanwege Amerika.' Dat betekent dat wij het nu misschien moeilijk hebben, maar er komen betere tijden aan."