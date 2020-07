Tottenham Hotspur-middenvelder Eric Dier is door de Engelse voetbalbond FA aangeklaagd na onenigheid met een fan van Norwich City. De veertigvoudig Engels international wilde in maart, na een verloren duel in de FA Cup, de supporter te lijf gaan omdat die ruzie zou hebben gehad met de broer van Dier.

De 26-jarige Dier stormde woest de tribune op, waar stewards van Spurs een confrontatie wisten te voorkomen. Dier moet nu vrezen voor een schorsing.