Uitblinkers Tannane en Bazoer: 'Waren niet altijd lief, wel oprecht en eerlijk'

"Die jongen is zó goed. Ik weet niet of hij dat zelf wel weet". Oussama Tannane klinkt bijna vaderlijk als hij praat over zijn maatje Riechedly Bazoer. "Ik ben ook wat meer ervaren, heb meer seizoenen in de eredivisie gespeeld." Op een kille middag op Papendal schuiven beide smaakmakers na de training aan voor een dubbelinterview. "Koud hè?", verzucht Bazoer als het gesprek ten einde is. "Ja, man", antwoord Tannane. "Ik sta gewoon te bibberen." Daar is tijdens het gesprek niet veel van te merken, behalve dan dat de armen die bij beiden voortdurend gekruist blijven om dat beetje lichaamswarmte te beschermen. De twee praten vrijuit, over de kansen van Vitesse, Oranje en Marokko, toekomstige transfers en bovenal over elkaar. Jeugd PSV De band tussen Bazoer (24) en Tannane (26) gaat terug tot hun gezamenlijke tijd in de jeugd van PSV. "We gingen samen met de trein", vertelt Tannane, "ik vanuit Amsterdam, hij vanuit Utrecht. Daarna zijn wel elk onze eigen kant opgegaan: hij naar Portugal en Duitsland, ik naar Frankrijk en Spanje. En dan kom je terug bij Utrecht en komt meneer weer om de hoek kijken."

Beiden hebben zo hun redenen waarom avonturen in het buitenland bij Porto en Wolfsburg (Bazoer) en Las Palmas en Saint-Étienne (Tannane) niet slaagden. Zo las Tannane vlak voor een wedstrijd met Saint-Étienne in een sms-bericht dat zijn vader was overleden. Die avond speelde hij zijn slechtste wedstrijd uit zijn loopbaan. Het kwam niet meer goed in Frankrijk. In de eredivisie probeerde hij zijn oude vorm terug te vinden. Maar zijn periode als huurling bij FC Utrecht werd een deceptie. Na een half seizoen, waarin hij niet wist te overtuigen, en twee trainingsincidenten in korte tijd was trainer Dick Advocaat klaar met de Marokkaans international. 'Krijg nog altijd grapjes van Sloetski' Leonid Sloetski durfde de gok wel aan met de dribbelaar. "Sloetski was de reden waarom ik naar Vitesse ben gekomen. Het is zo'n warm mens. Nog altijd heb ik weleens contact met hem. Waarover dat gaat? Meestal zijn het grapjes." Tegenwoordig is Sloetski actief bij Roebin Kazan. Afgelopen kerstperiode liet hij zich weer eens van zijn vrolijkste kant zien, met een speciale versie van 'All I want for Christmas'.

Ook de loopbaan van Bazoer leek definitief in het slop te raken, nadat hij was teruggekeerd in de eredivisie. Een paar dagen nadat Tannane zich had misdragen op de training, liet Bazoer zich van zijn slechtste kant zien. Na afloop van het met 4-3 verloren duel met PEC Zwolle gaf hij vierde man Sander van Eijk een duw. Het leverde Bazoer een schorsing op van drie duels. Onder de Duitse trainer Thomas Letsch is vooral Bazoer opgebloeid. Letsch overtuigde de middenvelder om een linie terug te zakken. Als vrije verdediger, een rol die hij sinds de jeugd van PSV niet meer wenste te vervullen, blijkt Bazoer als een vis in het water. "Het is mij niet gelukt", sprak Advocaat vol bewondering, nadat hij met Feyenoord met 1-0 had verloren in Gelredome. Letsch heeft het beste in Bazoer en Tannane naar boven gehaald. 'We doen het nooit goed' Of halen Bazoer en Tannane het beste in elkaar naar boven? "Ik begrijp hem heel goed", vertelt Tannane. "Ik weet wanneer ik hem met rust moet laten en wanneer ik hem juist moet aanspreken. Op zijn beurt laat hij mij weer als ik 'in de emotie' zit. Dat is het mooiste." "We hebben een beetje dezelfde jeugd gehad", vervolgt hij. "We waren niet altijd lief, maar wel altijd oprecht en eerlijk. Dat matcht." "In de media wordt veel gezegd dat wij moeilijke jongens zijn", vertelt Bazoer. "Daar heb ik mijn bedenkingen bij. Als je een dag met ons te maken hebt, dan is dat wel anders." Tannane knikt instemmend. "Ik heb weleens te horen gekregen: 'Alleen de manier waarop je loopt op het veld vinden mensen al irritant'. We doen het nooit goed."

Tot nu toe gaat vrijwel ieder interview met de twee smaakmakers over hun stempel van 'moeilijke jongens'. Ook dit seizoen hebben beiden al een schorsing uitgezeten, Bazoer na een onbesuisde tackle, Tannane na een aanvaring met de arbitrage. "Dat was natuurlijk heel dom van mij", erkent hij inmiddels ruiterlijk. "Maar zo erg was het ook niet wat ik gezegd heb, het was meer de manier waarop." Toch weten ze dat het stempel met iedere goede wedstrijd een beetje vervaagt. Steeds vaker gaat het weer over de fenomenale passes over veertig meter van Bazoer, de onnavolgbare dribbels en effectieve zwabberschoten van Tannane. Dromen van het WK De laatste maakte in oktober na drie jaar zijn rentree in het Marokkaanse elftal en staat inmiddels op elf caps. Bazoer staat nog altijd op de zes interlands, die hij in 2015 en 2016 als 19-jarige speelde voor Oranje. "Een terugkeer in Oranje is wel een van mijn doelen", zegt Bazoer zelfbewust. "Geen droom, want ik heb het al eens gehaald. Maar ik hoop wel op een uitnodiging." Mocht het ooit tot een confrontatie komen tussen beide ploegen, liefst op een WK natuurlijk, dan weet Tannane wat te doen. "Ja joh. Een beetje druk zetten op Riechedly en het gaat fout, haha."

De komende maanden wil het duo nog schitteren met Vitesse. "Ik denk niet dat veel mensen dit van tevoren hadden verwacht", aldus Tannane. "Ons strijdplan blijft hetzelfde. Wij gaan nu ook een heel moeilijke periode krijgen, met heel wat concurrenten. Maar ook Ajax, AZ en PSV moeten tegen elkaar spelen. Dat kan voor ons heel mooi worden."