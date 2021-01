Sneeuw legt Madrid plat: duel Atlético-Athletic afgelast, Real vast op startbaan

Koploper Atlético Madrid komt zaterdag niet in actie. Vanwege de sneeuwstorm in de Spaanse hoofdstad is de luchthaven daar gesloten, waardoor het tegenstander Athletic Club niet lukt de reis naar Wanda Metropolitano te maken.

Met enkele uren vertraging vertrok de vlucht vrijdagavond alsnog richting Pamplona. Op beelden op social media was te zien hoe de spelers daar niet veel later arriveerden. Het team van coach Zinedine Zidane speelt vandaag de uitwedstrijd bij Osasuna.

Een flinke sneeuwdeken had het vliegverkeer op luchthaven Madrid-Barajas Adolfo Suárez volledig ontregeld.

"Ze hebben ons gezegd dat het vooruitzicht heel somber is. De startbanen zijn gesloten en de sneeuwschuivers worden gebruikt voor de landingsbanen", liet een woordvoerder van de club weten. "We schatten in dat we hier nu meer dan twee uur staan."

Het winterse weer zorgt niet alleen op het vliegveld voor heel veel problemen: