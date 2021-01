Hier wonen mensen die 'niet normaal in een huis kunnen wonen'

Op dit moment zijn er zo'n 40.000 daklozen in Nederland. Een klein deel van hen geeft overlast, meestal zijn dat alcoholisten of drugsverslaafden. Het zijn hoofdpijndossiers voor de gemeenten waar deze overlastgevers leven.

Daarom zetten twintig gemeenten in Nederland sinds 2005 minihuisjes neer buiten de stad. Daar kunnen de overlastgevers dan wonen, zonder anderen tot last te zijn. "Het asodorp", noemden Rotterdammers het al.

Hoe gaat het eraan toe op zo'n plek? En helpt het de mensen die er wonen echt, of is het gewoon opgeruimd staat netjes, want de stad is van de problemen af?

Verslaggever Marcel Ouddeken volgde de afgelopen maanden intensief de bewoners van Keerpunt-Zuid in Hilversum: