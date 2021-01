PVV wil ministerie voor De-islamisering en Remigratie

De PVV heeft vandaag zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. In ruim 50 pagina's worden de standpunten uiteengezet, met trefwoorden als cultuur en tradities, zorg en veiligheid, en klimaatrealisme.

In het voorwoord schrijft Geert Wilders dat zijn partij trots is op de eigen cultuur. "We laten ons geen racisme aanpraten." Hij wil terug naar "een land zonder hoofddoekjes, maar met oer-Hollandse gezelligheid", zoals de sinterklaastraditie met Zwarte Piet.

De PVV wil Nederland "de-islamiseren", onder meer door het verspreiden van de "islamitische ideologie" te verbieden. De partij wil de grenzen kunnen sluiten voor "gelukzoekers en immigranten uit islamitische landen". Er moet een "ministerie van Immigratie, Remigratie, en De-islamisering komen" en mensen met een dubbele nationaliteit mogen geen stemrecht meer krijgen.

Nederlandse vlag

Op scholen moet dagelijks de Nederlandse vlag worden gehesen. Artikel 23, waarin de vrijheid van het bijzonder onderwijs is vastgelegd, moet worden behouden. Maar onderwijs op islamitische grondslag moet worden afgeschaft, vindt de PVV.

De PVV wil verder onder meer "baas worden over ons eigen geld" en uit de Europese Unie stappen. Ook moet de publieke omroep worden afgeschaft.

Verder moet er veel meer geld naar de zorg, onder meer voor een forse, structurele salarisverhoging. Ook moeten er tienduizenden zorgmedewerkers bijkomen en tienduizenden nieuwe plekken in de verpleeghuizen. Het eigen risico moet worden afgeschaft.

Veel meer agenten

Daarnaast moeten er 10.000 agenten bijkomen, en het leger "waar nodig" worden ingezet om "de straten van Nederland terug te veroveren".

Opnieuw zet de PVV zich af tegen verandering van het pensioenstelsel. De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar. Ondernemers die de dupe zijn van de coronacrisis moeten 100 procent schadeloos worden gesteld. Verder moet de BTW op boodschappen worden verlaagd en de energierekening omlaag.

Wilders wil verder dat na de verkiezingen de grootste drie partijen verplicht met elkaar gaan onderhandelen. Dit moet voorkomen dat de PVV van coalitiebesprekingen wordt uitgesloten.