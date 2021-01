Ongelukken door gladheid, code geel in het midden en zuiden

Automobilisten werden opgeroepen om hun reis in het noorden en midden van het land uit te stellen vanwege gladheid door ijzel. "Hou rekening met gevaarlijke rijomstandigheden", twitterde Rijkswaterstaat .

Eerder vanochtend werd er nog code oranje afgegeven voor de provincies in het noorden en midden van het land, met uitzondering van Groningen. Ook werd er gewaarschuwd voor dichte mist in Noord-Brabant en Limburg.

Door de gladheid op de wegen zijn vanochtend verschillende ongelukken gebeurd. Bestuurders gleden met hun auto's van de weg of slipten tegen elkaar. In het midden en zuiden geldt nog code geel voor lokale gladheid, meldt het KNMI.

Daarna kwam de auto in de vangrail tot stilstand:

Onder meer op de A1 in het Gooi waren vanochtend vier ongevallen. Zo slipte een bestuurder net voor de afslag Laren- Hilversum richting Eemnes achter op een vrachtwagen.

De ANWB meldt verder dat de snelweg A6 van Lelystad naar Muiden weer open is. De weg was dicht door ijzel.

De auto kwam op de kop in de sloot tot stilstand:

In Langelo in Drenthe raakte ook een automobilist door gladheid van de weg. Er raakte niemand gewond.

De vrouw is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat haar verwondingen zijn.

"De gladheid is ontstaan doordat er vannacht vanuit het noorden toch nog wat buien over het land zijn getrokken", zegt weerman Gerrit Hiemstra. "Voor de bui was de temperatuur al onder 0, en toen ging het regenen."

De regen viel dus op bevroren grond. "Gisteravond is overal gestrooid, maar als het regent dan stroomt het zout voor een groot deel van de straat af", zegt Hiemstra. "Dan kan het zijn werk niet meer doen en wordt het alsnog glad."

Voor gladheidsbestrijders zijn dit volgens Hiemstra de vervelendste omstandigheden. "Iedereen heeft zijn werk gedaan, maar na zo'n bui moet je direct opnieuw strooien. Dat kost tijd en dan loop je een beetje achter de feiten aan."

Op de A2 tussen Vught en Maasbrug Hedel werd opnieuw gestrooid en een snelheidsbeperking ingesteld: