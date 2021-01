Gladheid in noorden en midden, advies om niet de weg op te gaan

Automobilisten worden opgeroepen om hun reis in het noorden en midden van het land uit te stellen vanwege gladheid door ijzel. "Hou rekening met gevaarlijke rijomstandigheden", twittert Rijkswaterstaat.

In alle noordelijke provincies, met uitzondering van Groningen, en Utrecht is weercode oranje afgegeven. In de rest van het land geldt code geel voor gladheid. In Noord-Brabant en Limburg komt dichte mist voor.