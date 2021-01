Browns niet langer lachertje van de NFL, dankzij Mayfield en zijn ochtendjas

Baker Mayfield - AFP

Je zult maar fan zijn van de Cleveland Browns. Ooit waren de Browns een powerhouse in het American football. Maar dat was in de jaren veertig en vijftig, nog voor de Super Bowl werd geïntroduceerd. Sindsdien was de trots van Cleveland vooral het lachertje van de NFL. Ze zijn het enige team in de NFL dat nog nooit in het grootste mediaevenement van de Verenigde Staten heeft gefigureerd. De seizoenen waarin de Browns meer overwinningen dan nederlagen lieten noteren, zijn op een hand te tellen. In 1995 besloot eigenaar Art Modell, uit ergernis over de resultaten en het uitblijven van overheidssteun, het team zelfs op te heffen en te verhuizen naar Baltimore. Vier jaar later wonnen de Baltimore Ravens de Super Bowl.

De Browns, intussen, maakten in 1998 een doorstart met een nieuwe organisatie. De resultaten waren echter als vanouds. In 2016 werden de Browns zelfs het tweede team in de historie van de NFL dat een heel seizoen geen wedstrijd wist te winnen. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zeker in het Amerikaanse sportsysteem. Want wie als laatste eindigt in de competitie krijgt het recht om als eerste te kiezen in de jaarlijkse draft. De slechtste NFL-ploeg krijgt zo de beschikking over de beste speler die de Amerikaanse college-competities te bieden hebben. Dat was Baker Mayfield.

Baker Mayfield - Proshots

Tot hij voet aan de grond zette in Cleveland, was Mayfield vooral gewend om te winnen. Als puber was hij de ster van Lake Travis High School in de buurt van Austin, Texas. Daarna was hij de ster van Texas Tech, maar Mayfield wilde meer. En dus klopte hij aan bij de Universiteit van Oklahoma, een van de beste universiteitsploegen van het land. De gok pakte goed uit. Toen al was Mayfield een quarterback die het niet moest hebben van zijn fysiek (hij is amper 1.85 meter), maar wel van vechtlust, flair en bovenal een buitengewoon talent. Knuffelquarterback In zijn eerste wedstrijd in Cleveland maakte hij een einde aan een periode van bijna twee jaar zonder overwinning. Dat jaar bracht Mayfield de Browns al bijna naar de play-offs. Sindsdien kan Mayfield niet meer stuk in Cleveland. Je zou Mayfield een knuffelquarterback kunnen noemen, de boy-next-door die elke Amerikaan wel zou willen hebben. Dat imago werd nog eens versterkt in lucratieve reclamecampagnes, zoals de 'At home with Baker Mayfield-campagne' voor een verzekeringsmaatschappij. Daarin worden Mayfield en zijn vrouw Emily met de nodige zelfspot geportretteerd als een doodgewoon Amerikaans stel, met de zorgen die elke doorsnee huurder meemaakt. Alleen woont dit stel permanent in het stadion van Cleveland.

Waarschijnlijk heeft de gemiddelde Amerikaan Mayfield vaker in pyjama of versleten ochtendjas door de catacomben van het Browns-stadion zien schuifelen dan in het bruin-oranje tenue van zijn ploeg.

Met het imago van Mayfield zit het wel snor. Maar dan moet je wel blijven presteren op het veld. Zijn tweede seizoen bij de Browns verliep rampzalig. Net toen de verwachtingen het grootst waren, haperde zijn werparm. Van beste rookie in de NFL zakte Mayfield weg in het moeras, dat al zoveel quarterbacks van de Browns de kop gekost had. Niets lukte en de camera's legden elke blunder vast. Maar ondanks alles bleef hij de ideale buurjongen. Niemand die zo mooi zijn hoofd boog uit teleurstelling en schaamte als Baker Mayfield.

November 2109: Baker Mayfield baalt na een nederlaag tegen Denver Broncos - Getty Images

Petje af voor de fans die na al die rampspoed en teleurstelling nog fan van de Browns zijn gebleven. Zij verdienen een succesje. Zoals nu. Dankzij een zege op de eeuwige rivaal Pittsburgh Steelers op de laatste speeldag plaatsten de Browns zich voor het eerst in 18 jaar weer eens voor de play-offs. Daarin nemen ze het weer op tegen de Steelers. In normale tijden zou heel Cleveland uitlopen om Mayfield naar voren te schreeuwen. Door de coronapandemie zullen de tribunes - nagenoeg - leeg blijven. In de wereld, en helemaal in de Verenigde Staten, is niets normaal dit jaar.

Kijk alleen maar naar de New England Patriots. Zolang als de Browns wachten op een succesje, zo lang stonden de Patriots bovenop de apenrots. Daar is verandering in gekomen. Vorig jaar al werd het sterrenensemble van Tom Brady vroegtijdig geëlimineerd in de play-offs, dit jaar hebben ze het toetje voor het eerst sinds 2008 - en pas voor de vierde keer in 25 jaar - niet eens gehaald. Zou Brady - die wél de play-offs haalde - in zijn vuistje lachen? De 43-jarige quarterback (goed voor het ongeëvenaarde aantal van zes kampioensringen) verliet afgelopen zomer het zinkende schip in Boston en stapte aan boord bij Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady in actie voor Tampa Bay Buccaneers - Getty Images

Met Brady en zijn uit pensioen teruggeroepen kompaan Rob Gronkowski als blikvangers hebben de Buccaneers nog altijd zicht op de Super Bowl, die die jaar in Tampa zal worden gehouden. Sinds 2002, de enige keer dat de Buccaneers de Super Bowl haalden én wonnen, werd maar twee keer de play-offs gehaald. Maar dat Brady dan zijn zevende kampioenschap zal mogen vieren is onwaarschijnlijk. Nog minder aannemelijk is dat we Mayfield op 7 februari op het veld zullen terugzien.

Underdog Mayfield is niet de beste quarterback van de NFL. Tenminste, nog niet. Hij heeft niet de klasse en het improvisatietalent van Patrick Mahomes van titelverdediger Kansas City Chiefs, ook dit seizoen weer de beste ploeg van de competitie. Hij mist de kracht en het ongekende vermogen om met de bal te lopen van Lamar Jackson van Baltimore Ravens. En in de discussies over de MVP van het reguliere seizoen gaat het vooral over de herboren Aaron Rodgers, die op zijn 37ste het beste van zichzelf laat zien bij Green Bay Packers en Josh Allen, die de Buffalo Bills dit seizoen terugbracht naar de top.