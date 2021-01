Aantal doden in Verenigd Koninkrijk passeert de 80.000 • Veertien gedetineerden besmet in Ter Apel

In de gevangenis in Ter Apel zijn de afgelopen dagen veertien gedetineerden besmet geraakt. "Zij zitten allemaal verplicht in quarantaine", zegt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen tegen RTV Noord. De meeste besmettingen vonden plaats op één afdeling, waarvan alle gedetineerden nu preventief in quarantaine zitten.

Personeelsleden, van wie een aantal ook besmet is, vinden de preventiemaatregelen onvoldoende en willen dat verschillende afdelingen niet meer tegelijkertijd bij elkaar kunnen komen, zegt FNV-bestuurder Yntse Koenen.

De gevangenisdirecteur schrijft dat de situatie "balanceren op een koord" is. "Naast het uitvoeren van strenge coronamaatregelen is het zaak om voldoende oog en aandacht voor gedetineerden te hebben."

In Penitentiaire Inrichting Ter Apel zitten mensen zonder de Nederlandse nationaliteit die veroordeeld zijn en illegaal in Nederland verblijven of na hun misdrijf ongewenst zijn verklaard.