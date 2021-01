290.000 nieuwe besmettingen VS • Steden in de buurt van Peking afgesloten

Inwoners van de Chinese steden Shijiazhuang en Xingtai, ten zuiden van hoofdstad Peking, is gevraagd om zeven dagen thuis te blijven. Inwoners mogen ook niet in grote groepen samenkomen. De afgelopen dagen zijn in de provincie Hebei, waar beide steden onder vallen, 300 nieuwe besmettingen geconstateerd.

Forenzen die in Peking werken zijn verplicht om een negatieve test te laten zien voordat ze de hoofdstad in mogen. Ook moeten ze kunnen aantonen dat ze werken in Peking. In Shijiazhuang is al het openbaar vervoer, inclusief taxi's, stilgelegd.